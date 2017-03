Corinthians terá equipe com média de idade de 22,8 anos contra o Red Bull

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um time recheado de meninos da base entrará em campo nesta quinta-feira (23) à tarde na Arena Corinthians. A equipe alvinegra enfrentará o Red Bull com uma formação cuja média de idade não ultrapassa 23 anos. Na partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians terá, por exemplo, quatro jogadores que poderiam atuar na equipe sub-20. São eles: o meia-atacante Pedrinho, o atacante Léo Jabá (ambos com 18 anos), além do lateral esquerdo Guilherme Arana e o volante Maycom, que têm 19 anos. Mais dois garotos promovidos da base nos últimos meses terão uma oportunidade na equipe do técnico Fábio Carille. Léo Príncipe substitui Fagner na lateral direita, enquanto Pedro Henrique será titular mais uma vez - Balbuena ainda se recupera de uma lesão. A maior esperança corintiana, Pedrinho, fará sua estreia como titular após Jadson receber o terceiro cartão amarelo. Léo Jabá atuará na vaga de Marlone, que irá para o Atlético-MG na troca com o atacante Clayton. O jogador mais experiente do time será Jô, que completou 30 anos esta semana. O atleta também é cria do terrão corintiano e estreou na equipe em julho de 2003, quando tinha apenas 16 anos. Idade dos jogadores do Corinthians que enfrentarão o Red Bull Cássio 29 Léo Príncipe 20 Pablo 25 Pedro Henrique 21 Guilherme Arana 19 Gabriel 24 Pedrinho 18 Maycon 19 Rodriguinho 28 Léo Jabá 18 Jô 30 Média de idade: 22,8 anos