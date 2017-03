Massa prevê campeonato mais acirrado e quatro pilotos brigando por título

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde 2014 só a Mercedes domina a Fórmula 1, com dois títulos de Lewis Hamilton, um de Nico Rosberg e o tricampeonato de construtores. Mas para Felipe Massa, o campeonato deste ano poderá ser diferente. "Ferrari e Mercedes estão iguais e será um campeonato disputado por 4 pilotos e não dois de uma única equipe. Todo mundo espera isso", afirmou o brasileiro em entrevista ao SporTV. O brasileiro voltou a afirmar que está satisfeito com o desempenho da Williams após realizar os testes com o carro no circuito de Barcelona na pré-temporada. "Barcelona serviu para mostrar que temos carro competitivo, e vamos poder quem sabe brigar por pontos e pódio", disse. "Quando eu entro em uma corrida, não penso que não dá para vencer, e sim que podemos ter uma chance. Eu acredito que pode ser possível (vencer)", disse. A temporada da Fórmula 1 terá início no domingo (26) com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne.