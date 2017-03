Pedido antigo de Ceni, lateral fica a um passo de assinar com São Paulo

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Edimar, do Cruzeiro, está a um passo de assinar com o São Paulo – a expectativa do clube paulista é finalizar os trâmites nesta quinta-feira (23). O reforço chega para sanar uma carência que tem sido apontada por Rogério Ceni desde o começo da temporada. Ceni conta atualmente com apenas três laterais no elenco – Bruno e Buffarini pela direita, Junior Tavares pela esquerda. O treinador são-paulino tem escalado Buffarini na esquerda em momentos de desgaste de Junior, e apontou a necessidade de um lateral diversas vezes em entrevistas. "Precisamos de um jogador para a lateral esquerda, para disputar com o Júnior. Nos outros setores, temos peças, mesmos jovens, para substituir. E em duas posições específicas, 10 e 6, não temos assim. Mas vamos em busca da melhor maneira possível para revezar", afirmou. Edimar tem 30 anos e não vem sendo aproveitado no Cruzeiro. A sua chegada será gratuita para o São Paulo, que pagará apenas os salários.