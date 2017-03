Operação mira envolvidos em explosões de caixas eletrônicos em Minas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagou hoje (22) a Operação Caixa Quente, com o objetivo de desarticular uma organização envolvida em explosões de terminais eletrônicos de bancos. Os crimes foram cometidos em agências da Caixa Econômica Federal, nos municípios mineiros de Uberaba, Sacramento e Campos Altos. As informações são da Agência Brasil. Ao todo, foram emitidos dez mandados judiciais, sendo seis de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Os policiais federais apreenderam aparelhos celulares e roupas. As vestimentas serão analisadas e comparadas com as que aparecem nas imagens das câmeras de segurança das agências atacadas.