Há 11 anos técnico busca 1ª vitória sobre o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No comando da seleção uruguai desde 2006, Óscar Tabárez tentará acabar com um jejum pessoal nesta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília) no Estádio Centenário (URU). Vencer o Brasil pela primeira vez à frente da equipe nacional. Desde que Tabárez assumiu o comando da Celeste, foram realizadas cinco partidas entre as seleções em eliminatórias e Copa América.

O Brasil soma três vitórias e houve ainda dois empate, um deles no último confronto entre as seleções. No dia 25 de março de 2016, Brasil e Uruguai ficaram no 2 a 2 em jogo das eliminatórias em Recife. Na época, o Brasil era treinado por Dunga.

A última vitória uruguaia sobre o Brasil aconteceu em 1º de julho de 2001 pelas eliminatórias. Em Montevidéu, o Uruguai fez 1 a 0.

O técnico era Victor Púa. A partida será especial para Tabárez, que completará 168 jogos à frente do time e quebrará um recorde. Será o treinador com o maior número de jogos por uma única seleção, superando o alemão Sepp Herberger, que comandou o time de seu país natal por 167 vezes,

Veja os jogos entre Brasil e Uruguai desde que Tabárez assumiu a equipe:

10/7/2007 - Uruguai 2 (4) x (5) 2 Brasil - Copa América

21/11/2007 - Brasil 2 x 1 Uruguai - Eliminatórias

6/6/2009 - Uruguai 0 x 4 Brasil - Eliminatórias

26/6/2013 - Brasil 2 x 1 Uruguai - Copa das Confederações

25/03/2016 - Brasil 2 x 2 Uruguai - Eliminatórias