"Como homem tive que me defender", diz Ibaka após trocar socos na NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de trocar socos com Robin Lopez durante o jogo que entre Toronto Raptors e Chicago Bull na noite da última terça-feira na NBA, o ala-pivô Serge Ibaka apresentou sua versão sobre a confusão. O jogador dos Raptors disse que não poderia ficar passivo depois de ser agredido. "Tudo começou com empurrões, algo que é habitual quando se tem contato, e depois ele soltou um soco. Como homem, tive que me defender. Não vou ficar ali só olhando quando alguém o acerta para logo depois sair correndo. Tinha que me defender e foi o que fiz", disse. Robin Lopez se defendeu e viu uma reação desmedida de Ibaka. "Parecia ter três caras em cima de mim, me puxando para trás. E eu não tenho certeza do que estava acontecendo com ele. Mas eu senti que ninguém tinha controle sobre ele. Ele continuou se aproximando com o braço. Eu só queria me livrar dele", contou. O desentendimento aconteceu na saída de bola após um arremesso de três pontos. Após o lance, ambos foram expulsos da partida. Na prorrogação, os Raptors, jogando em casa, venceram por 122 a 120.