Gabriel Jesus diz que Suárez faz mais falta que ele nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus vinha sendo convocado para a seleção brasileira até sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito, precisar passar por cirurgia e ficar meses longe dos gramados. Agora o jogador do City verá as duas partidas do Brasil pelas Eliminatórias contra Uruguai e Paraguai pela TV. Apesar de não poder reforçar a seleção, Jesus falou que tem uma seleção que sofre ainda mais com um desfalque: o Uruguai. Em entrevista ao Sportv transmitida em trechos pelo canal esportivo, Gabriel Jesus, que passa período nos Estados Unidos, foi questionado quem fará mais falta para o duelo entre Brasil e Uruguai. Ele ou Luis Suárez, que está suspenso? "Acho que o Uruguai, porque a seleção brasileira sempre foi muito servida de craques. Infelizmente (a seleção brasileira) passou por uma fase ruim, que ninguém gosta que aconteça, mas vem melhorando cada dia mais. Os jogadores estão querendo muito mais e isso é muito importante e a seleção está retomando seu trono de onde não deveria ter saído, pois se trata do país do futebol", comentou Gabriel Jesus. Jesus também contou que recebeu apoio de Tite quando se machucou. "Ele (Tite) me ligou um dia depois que me machuquei, ele e o Edu. Fiquei muito feliz com a ligação, não conseguir falar muito porque foi um baque. Quando eles falaram que eu teria que operar e ficar até 3 meses parado fiquei em choque, fiquei muito mal porque amo o futebol e não quero ficar fora. Eles deram força e disseram que estariam por dentro da recuperação", contou.