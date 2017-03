'Estamos bem', diz a atriz Ludmila Dayer, que está em Londres com Thiaguinho e Fernanda Souza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Thiaguinho e as atrizes Fernanda Souza e Ludmila Dayer acalmaram os fãs na tarde desta quarta-feira (22), depois que um atentado em Londres deixou pelo menos três pessoas mortas. "Para quem está perguntando do atentado aqui, estamos todos bem", escreveu Ludmila em seu perfil no Instagram. Ela e o casal de amigos estão na capital britânica a passeio. Depois do atentado, vários fãs perguntaram ao trio se eles estavam bem, por meio de suas redes sociais. Ludmila ainda publicou uma foto mostrando as ruas na região do Parlamento britânico sendo fechadas pela polícia.