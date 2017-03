Municípios intensificam ciclo de visitas a imóveis para combate ao Aedes

Uma das estratégias para contribuir com o enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya é a realização de ciclos de visitas a todos os domicílios para eliminação de focos do Aedes aegypti. Dos 399 municípios do Estado, 381 realizaram as vistorias nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. O volume representa 95% das cidades do Paraná.



“Desde 2016, recomendamos que as prefeituras de todos os municípios façam essas remoções de criadouros a cada dois meses para que possamos controlar a presença do mosquito e garantir um monitoramento mais efetivo da situação no Paraná”, explica a chefe do centro estadual de vigilância ambiental, Ivana Belmonte.



De acordo com Ivana, atualmente 315 municípios são considerados infestados, ou seja, onde houve a confirmação da presença do mosquito. Desses, 306 realizaram as vistorias. “142 cidades infestadas fizeram as vistorias em todos os imóveis, alguns até repetiram o ciclo neste período. Outras 41 conseguiram vistoriar mais de 80% dos domicílios. Esses números são muito positivos, pois a maneira mais efetiva de acabar com a dengue ainda é eliminar os criadouros”, reforça.



CASOS – Os números de dengue confirmados no período epidemiológico atual também são positivos. O número de casos até esta terça-feira (22) é 96% menor do que as confirmações do mesmo período no ano anterior. “Nesta época em 2016, já tínhamos confirmado quase 16 mil casos. Este ano estamos em 586”, detalha Ivana.



Os casos de zika e chikungunya também apresentaram uma redução significativa, passando de 190 para três e de 40 para 23, respectivamente. Mais informações sobre a situação da dengue, zika e chikungunya no Paraná podem ser acessadas pelo site www.dengue.pr.gov.br. O informe técnico é atualizado semanalmente todas as terças-feiras.