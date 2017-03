Policiais militares presos pelo Gaeco são condenados pela Justiça

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

A 8ª Vara Criminal de Curitiba e Região Metropolitana condenou dois policiais militares e mais oito pessoas a penas de prisão e multa. O Juízo também determinou o perdimento de bens (veículos e armas) e a perda do cargo dos policiais. Investigados pelo Gaeco, com o apoio da Polícia Militar, em 2015, os dez réus foram denunciados por associação e tráfico, corrupção ativa e passiva e posse ilegal de armas. A base de atuação do grupo – que agiu de maio a setembro de 2015 – eram os bairros Xaxim e Boqueirão, em Curitiba.

