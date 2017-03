Quatro suspeitos de compartilhar pornografia infantil são presos em Praia Grande

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos quatro suspeitos e produzir e distribuir pornografia infantil na internet foram presos durante a Operação Resgate, deflagrada nesta quarta-feira (22) pela Polícia Federal em Praia Grande, na Baixada Santista. As informações são da Agência Brasil. A PF fez busca domiciliar em cinco locais de onde seriam distribuídos arquivos contendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante com material contendo abuso sexual de crianças. Os outros dois presos também são um homem e uma mulher. Batizada como Operação Resgate, a investigação da Polícia Federal de Santos foi iniciada em janeiro deste ano e identificou a distribuição em um site internacional de fotos contendo exploração sexual de crianças -produzidas aparentemente pelos próprios suspeitos. Os investigados vão responder pela prática de estupro de vulnerável, prevista no Código Penal, e também pelos atos de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previstos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). As penas variam de quatro a 15 anos de prisão. DARKNET Em novembro de 2016 a PF prendeu 15 pessoas em 11 Estados em uma operação contra a distribuição de pornografia infantil na internet. Chamada de Darknet, a operação investigou suspeitos de compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes na "internet profunda", também conhecida como "deep web", espécie de camada ("layer") da rede com acesso restrito e anônimo. A operação "Darknet" foi a primeira investigação, no Brasil, de crimes na "deep web. Os dados desse tipo de rede só são acessados por meio de softwares específicos. Usuários da "internet profunda" têm as informações pessoais protegidas por meio de criptografia e não é possível descobrir seu endereço de IP.