Advogado de Lula que discutiu com Moro renuncia à defesa

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O advogado Juarez Cirino dos Santos, que integrava a banca de defesa do ex-presidente Lula, renunciou à defesa do petista nesta semana. Ele protagonizou alguns dos principais embates com o juiz Sergio Moro durante audiências na Justiça Federal do Paraná, chegando a afirmar que o magistrado se portava como acusador. Na ocasião, Moro levantou a voz e gritou ao advogado: "O sr. respeite o juízo!" "Eu vou ficar é com saudades desses embates", disse o advogado. "Foram muito importantes, porque era necessário um posicionamento da advocacia perante o juiz. E eu assumi essa posição." O defensor diz ter deixado a defesa por "motivos eminentemente pessoais". "Não quero e nem devo explicitar, até mesmo do ponto de vista ético", afirmou. Professor de Direito na Universidade Federal do Paraná, onde Moro também lecionava até o ano passado, Cirino é referência em Direito Penal, área na qual é pós-doutor pela Universidade de Saarland, na Alemanha. Em petição entregue à Justiça no último sábado (18), o advogado afirma ter empregado "toda a capacidade jurídica, energia psíquica e comprometimento ideológico" com a defesa de Lula, a quem diz ter "a maior admiração por sua atuação como sindicalista, criador e dirigente do Partido dos Trabalhadores e Presidente da República". "Eu estou absolutamente convencido da inocência do ex-presidente", disse. "Não há nenhuma prova contra ele." Continuam na defesa do ex-presidente os advogados Cristiano Zanin Martins, José Roberto Batochio e Roberto Teixeira.