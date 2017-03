Corinthians e Atlético-MG acertam troca de Marlone e Clayton

DIEGO SALGADO E VICTOR MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Atlético-MG acertaram nesta quarta-feira (22) a troca de Marlone por Clayton por empréstimo até o fim de 2017. O negócio será ratificado após a chegada da documentação. Os atletas assinarão os contratos em seguida. O acerto foi confirmado à reportagem por Eduardo Maluf, diretor de futebol do clube mineiro. Marlone nem chegou a treinar no CT do Corinthians na manhã desta quarta-feira. O jogador, segundo o clube alvinegro, trabalhou nas áreas internas do centro de treinamento. O meia de 24 anos disputou nove jogos na temporada 2017 (cinco deles como titular). Clayton, por sua vez, disputou seis partidas com a camisa do Atlético-MG neste ano - apenas na estreia o atacante de 21 anos foi titular. O jogador treinou normalmente nesta quarta-feira à tarde, na Cidade do Galo. Marlone tem contrato com o alvinegro da capital até dezembro de 2019. O jogador chegou ao Corinthians em dezembro de 2015, quando assinou acordo de quatro anos. Ele tem 50% dos direitos econômicos vinculados à equipe paulista. O Sport também demonstrou interesse no atleta.