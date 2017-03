Botafogo encara o Flu em nova decisão no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta mais uma decisão no Campeonato Carioca, neste quinta (23), às 21h45, diante do Fluminense, no estádio Nilton Santos. O time alvinegro precisa ganhar para seguir embolado na zona de classificação para as semifinais da Taça Rio. Terceiro colocado do Grupo A, o Botafogo tenta se recuperar após o desempenho ruim na Taça Guanabara. A equipe do técnico Jair Ventura, que ainda vem de um empate sem gols com o Vasco, tem de ficar entre os dois primeiros de sua chave para seguir na briga pela Taça Rio, segundo turno do Estadual. Mesmo que não consiga o título da Taça Rio e a vaga direta às semifinais do Estadual, o time ainda teria chance de abocanhar uma das duas vagas por índice técnico. Atualmente, Vasco, Madureira e Nova Iguaçu são os principais concorrentes do Botafogo. Por isso, um triunfo diante do time das Laranjeiras seria tão importante. Ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, quando atuou com o time reserva na maioria dos jogos, o Botafogo terá quase todos os titulares para tentar a primeira vitória em clássicos. O único problema de Ventura é no gol, pois Gatito Fernandez está convocado para a seleção paraguaia e Helton Leite ainda não se recuperou de lesão muscular. Como o time só podia inscrever três goleiros no Estadual, o jovem Saulo, de 21 anos, será o titular. Pelo Fluminense, a situação é mais tranquila. O time de Abel Braga foi campeão da Taça Guanabara e já tem garantida uma das quatro vagas na semifinal do Estadual. Com isso, tem feito bastante revezamento no time titular durante os jogos do Estadual. Resta à equipe tricolor a busca pela melhor campanha para ter vantagem de atuar pelo empate nas semifinais. Em campo, porém, a situação do Fluminense é mais problemática por causa dos desfalques. O meia Orejuela, convocado para a seleção equatoriana, e Gustavo Scarpa, ainda em recuperação de contusão muscular, não enfrentam o Botafogo. Os substitutos serão, respectivamente, Pierre e Richarlison. BOTAFOGO Saulo; Marcinho, Joel Carli, Emerson Silva, Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Camilo, Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger. T.: Jair Ventura FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas (Renato), Henrique, Renato Chavez, Léo; Pierre, Douglas, Sornoza; Richarlison, Henrique Dourado, Wellington Silva. T.: Abel Braga Estádio: Nilton Santos (Engenhão) Horário: 21h45 Árbitro: Maurício Machado Coelho Júnio