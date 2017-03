Com fotos dos bastidores, Emma Watson agradece fãs por terem visto 'A Bela e a Fera'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Emma Watson, que vive a heroína da nova versão de "A Bela e a Fera", agradeceu os fãs por terem assistido ao filme nesta quarta-feira (22). "Obrigada a todos que foram ver nosso filme! Eu vi tantas fotos adoráveis de famílias indo juntas ao cinema e também várias fantasias fofas de Bela! Eu espero que todos tenham gostado", escreveu em sua página no Facebook. Para acompanhar a mensagem, Emma publicou três fotos dos bastidores do filme. Em uma delas, a atriz aparece em uma cozinha cenográfica do século 18, com suas roupas de época e um celular na mão. Ela também publicou uma selfie com o colega de elenco Kevin Kline, que em "A Bela e a Fera" interpreta o pai da protagonista, Maurice. "Aqui está uma foto minha com o meu pai nas telas, o maravilhoso Kevin Kline." Lançado na semana passada, o filme da Disney já arrecadou mais de US$ 350 milhões em todo o mundo.