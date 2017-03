Contra terceirização, oposição leva 'patos da Fiesp' ao plenário da Câmara

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Contrária à tentativa da Câmara de aprovar nesta quarta-feira (22) o projeto que abre a possibilidade de ampla terceirização no país, a oposição levou ao plenário da Casa, durante a sessão, diversos patos amarelos infláveis com a inscrição "devorador de direitos". A alusão é ao "Pato da Fiesp", símbolo da Federação das Indústrias de São Paulo contra a volta da CPMF e a favor do impeachment de Dilma Rousseff. A Fiesp apoia o projeto que está sendo votado nesta quarta e que permite às empresas terceirizar qualquer ramo de sua atividade, incluindo a principal, a chamada atividade-fim. A oposição diz que a medida tem o objetivo de reduzir o salário dos trabalhadores. Caso seja aprovado, o projeto seguirá para a sanção de Michel Temer, que é a favor da medida.