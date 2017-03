Iago (à esquerda): ele entra no time titular para o jogo com o PSTC (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba divulgou nessa quarta-feira (dia 22) a lista de 20 convocados para enfrentar o PSTC, nesta quinta-feira (dia 23), no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. O técnico Pachequinho não contará com oito jogadores. O atacante Kleber Gladiador está suspenso por cartões amarelos. Outros sete estão em recuperação: os meias Ruy e Galdezani, os atacantes Rildo e Filigrana, o zagueiro Juninho e os volantes Jonas e João Paulo.

A principal novidade na lista de 20 convocados é o meia Daniel, que veio do São Paulo e ainda não estreou pelo Coxa. A tendência é que ele comece no banco de reservas.

Dos oito jogadores fora da lista, apenas um atuou na última rodada: Kleber. Os outros sete já eram desfalques em rodadas anteriores.

A única alteração na escalação será a entrada do atacante Iago Dias no lugar de Kleber.

Pachequinho usou o esquema tático 4-3-3 nos três primeiros jogos no comando da equipe, repetindo o que Carpegiani vinha fazendo. Nesse formato, Henrique Almeida atuava na ponta-direita e Anderson, como meia pelo centro. Na última rodada, porém, o treinador mudou para o 4-4-2. O meio-campo tinha Alan Santos e Edinho centralizados, Neto Berola na esquerda e Anderson na direita. No ataque, Henrique Almeida era o centoavante fixo e Kleber deixava a área para articular jogadas, deixando a equipe com aparência de 4-4-1-1 em alguns momentos.

Como Iago tem característica de meia-ponta, é possível que Pachequinho retorne para o 4-3-3. Se for manter o 4-4-2 da última rodada, Iago ou Neto Berola fará a função de atacante.

CORITIBA x PSTC

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Werley e William Matheus; Alan Santos, Edinho e Anderson; Neto Berola, Iago e Henrique Almeida. Técnico: Pachequinho

PSTC: Anderson, Paulinho, Marcão, Lucas Trindade e Carrer; Denilson Erick e Julio (Dener); Lucão, Gabriel Pimba (Lima) e Carlos Henrique. Técnico: Reginaldo Vital

Árbitro: Marcos Vinícius Soares

Local: Couto Pereira, quinta-feira às 19h30

OS 20 CONVOCADOS

Goleiros: Bruno e Wilson

Laterais: Dodô, Rodrigo Ramos e William Matheus

Zagueiros: Márcio, Walisson Maia e Werley

Volantes: Alan Santos, Edinho e Fabrício

Meias: Anderson, Daniel, Kady, Thiago Lopes e Tiago Real

Atacantes: Henrique Almeida, Iago, Léo Santos e Neto Berola