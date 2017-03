Corinthians acerta troca de Marlone por atacante Clayton, do Atlético-MG

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians entrou em acordo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (22), e está bem próximo de anunciar a troca do meia Marlone, 24, pelo atacante Clayton, 21. Os clubes confirmaram à Folha que já se acertaram e que a negociação está "pendente de alguns documentos". O contrato de ambos será por empréstimo até o final deste ano. A vontade corintiana era vender os 50% que detém sobre Marlone -a outra metade pertence ao empresário Fernando Garcia-, mas o desejo por um atacante pesou na decisão. Após um bom Campeonato Brasileiro pelo Sport, em 2015, o meia foi contratado no fim daquele ano como uma aposta do então técnico Tite. Ele via no jogador uma opção para suprir a ausência de Jadson, que na época havia se transferido para a China após a conquista do Brasileiro-2015. Marlone, no entanto, não se encaixou no sistema 4-1-4-1 imposto por Tite e foi utilizado apenas três vezes como titular. Em uma dessas, diante do Cobresal, fez gol de voleio indicado ao prêmio Puskás, que premia o gol mais bonito do ano. Ele ficou na terceira colocação. Mesmo após a saída de Tite o jogador foi irregular e passou a ser preterido pelos demais treinadores. Com Fábio Carille, começou como titular, mas após não jogar o clássico contra o Palmeiras alegando uma virose, perdeu espaço e virou moeda de troca. O seu contrato com o Corinthians vai até 2020. Em situação semelhante a Marlone estão Giovanni Augusto e Guilherme, que devem ser os próximos negociados. CLAYTON A passagem de Clayton pelo Atlético-MG também não foi das melhores. Contratado por cinco temporadas no começo do ano passado como uma promessa do Figueirense, o atacante teve uma sequencia somente no segundo semestre. Em seu melhor momento, porém, perdeu espaço, principalmente pelo bom momento vivido por Lucas Pratto, Fred e Robinho. Nesta temporada, a concorrência continuou. Pratto foi para o São Paulo, mas Rafael Moura chegou para acirrar novamente a disputa por uma vaga. No Corinthians, o jovem de 21 anos terá a concorrência de Jô, Kazim e Romero.