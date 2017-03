Para site, papéis descartam dúvidas sobre paradeiro de Snowden em 2013

SÃO PAULOS, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Glenn Greenwald, coautor das primeiras revelações sobre os segredos roubados pelo ex-analista Edward Snowden da NSA (Agência Nacional de Segurança dos EUA), divulgou dois papéis que resolvem, segundo ele, um dos mistérios do caso. Em seu site, "The Intercept", Greenwald publicou um pedido de reserva e o registro de check-in do hotel em que Snowden se hospedou em Hong Kong e onde repassou parte dos segredos ao jornalista e à sua colega Laura Poitras, em junho de 2013. Snowden nunca havia mostrado os papéis nesses quase quatro anos. Greenwald diz que os obteve com os advogados do ex-analista, que por sua vez teriam feito o pedido ao Hotel Mira, onde Snowden estava hospedado. Até aqui, um dos buracos na narrativa de Snowden eram os 11 dias em que ele esteve em Hong Kong antes de encontrar Greenwald e Poitras para repassar dados sobre procedimentos de espionagem de americanos e seus aliados. Segundo o jornalista Edward Jay Epstein, que escreveu um livro sobre Snowden ("Como a América perdeu seus segredos", publicado em janeiro), só havia registro da presença do ex-analista a partir do dia 1º de junho de 2013 no hotel, embora ele tenha chegado ao território chinês em 21 de maio. A dúvida sobre o período já era conhecida. Para críticos, isso sugere que Snowden estava em contato com serviços secretos, o chinês ou o russo, tese reforçada pelo fato de que ele foi recebido sem ter visto válido na Rússia assim que deixou Hong Kong. O ex-analista mora em Moscou. Greenwald diz que os papéis desmentem a hipótese por completo, e que isso confirmaria a versão segundo a qual Snowden é apenas um informante. Ele faz críticas diretas a Epstein, ainda que o escritor apenas tenha levantado a hipótese de que Snowden era um espião, utilizando os 11 dias como parte de seu argumento, mas sem chegar a uma conclusão.