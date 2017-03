Festival traz folclore para crianças

De março a julho de 2017, histórias dos personagens mais fantásticos do folclore popular brasileiro vão ser representados no palco por meio de montagens inéditas na terceira edição do Festival de Teatro Infantil Brinque — Folclore do Brasil. São cinco espetáculos, em um total de 10 apresentações que acontecem uma vez por mês no Teatro Bom Jesus, sempre aos sábados e domingos, às 16h. Os ingressos já estão à venda no Disk Ingressos e apenas nos dias de apresentação das peças na bilheteria do teatro: os valores variam entre R$ 10e R$ 30, sendo que toda a renda arrecadada será doada para o Hospital Pequeno Príncipe.



A 3a edição do Festival de Teatro Infantil Brinque começa nos dias 25 e 26 de março, com a lenda Boi-Bumbá, uma produção da Ruído Companhia de Teatro em parceria com Babel Companhia de Teatro. Em abril (dias 29 e 30) será a vez de Lobisomem, em maio (dias 20 e 21) será Boitatá, seguido de Cuca em junho (dias 24 e 25) e encerrando com Mula sem Cabeça no último final de semana de julho (dias 29 e 30). “Além das lendas, as peças trazem ao imaginário infantil as emoções, os trejeitos, os sotaques e os hábitos das regionalidades brasileiras. É um verdadeiro passeio cultural”, explica Carolina Montenegro, coordenadora geral da Montenegro Produções Culturais - empresa responsável pela criação e realização do Festival.



Envolvendo mais de 150 pessoas de equipe técnica e artística, o evento promete reunir mais de 2.500 pessoas. A equipe artística conta com Daniel Valenzuela, na direção de produção, Jean Carlos Sanchez, Léo Moita e Tiago Luz, na dramaturgia; Ricardo Alberti na cenografia e São Saruê Label, na trilha sonora exclusiva. Para proporcionar uma experiência ainda maior aos pequenos espectadores, o artista visual André Coelho foi convidado para ilustrar os cinco personagens que serão retratados nos palcos e as gravuras ficam expostas no foyer do Teatro Bom Jesus durante todo o período do Festival.

SERVIÇO:

O quê: Festival de Teatro Infantil Brinque – Folclore do Brasil Peça Boi-Bumbá

Quando: 25 e 26 de março às 16 horas

Onde: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de maio, 135 – Centro – Curitiba PR)

Quanto: R$ 10 (válido para os 100 primeiros ingressos), R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Informações: (41) 3315-0808/ 2105-4034

PROGRAMAÇÃO

25 e 26 de março

BOI-BUMBÁ

Companhia de Teatro, do roteirista Jean Carlos de Godoi

29 e 30 de abril

LOBISOMEN

Companhia Cromossomos Estranhos, do roteirista Tiago Luz

20 e 21 de maio

BOITATÁ

Companhia de Teatro, do roteirista Jean Carlos de Godoi

24 e 25 de junho

CUCA

Companhia Cromossomos Estranhos, do roteirista Tiago Luz

29 e 30 de julho

MULA SEM CABEÇA

Minha Nossa Cia de Teatro, do roteirista Léo Moita