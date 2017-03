As 23 personalidades de 'Fragmentado'

O filme Fragmentado, que estreia hoje nos cinemas, parecer ser a grande chance de retorno do diretor M. Night Shyamalan, 46 anos. Após ser comparado com Spielberg por O Sexto Sentido (1999) e de seguir gerando grandes bilheterias com Sinais e A Vila, o diretor e roteirista fracassou em A Dama na Água (2006) e de seus três longas posteriores. O lançamento marca a volta do diretor ao primeiro time já nas cifras: o projeto foi feito por US$ 9 milhões e já rendeu cerca de US$ 250 milhões.



Em Fragmentado, Anya Taylor-Joy (A Bruxa) interpreta maravilhosamente a personagem Casey Cooke, uma garota que se encontra em uma festa de aniversário “por pena” já que é considerada a esquisita da turma. Ao aceitar carona junto com duas outras colegas: Claire (Richardson) e Marcia (Sula), ela nota a presença de um estranho no carro e, em seguida, todas são sequestradas por Dennis ( James McAvoy), uma das personalidades que habita dentro da mente de Kevin, o qual sofre de um distúrbio sério psiquiátrico ao manejar mais 23 personalidades diferentes. Em seu cativeiro, as garotas tentam encontrar um meio de escapar do lugar.



É o segundo de uma trilogia temática iniciada com Corpo Fechado (2000), que por sua vez teria originado um super­herói imbatível (Bruce Willis). A ascensão da Marvel também ajudou o diretor a lançar Fragmentado, que é um estudo de um vilão.