Ibaka e Lopez pegam um jogo de suspensão após trocarem socos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores Serge Ibaka, do Toronto Raptors, e Robin Lopez, do Chicago Bulls, receberam uma suspensão de um jogo na NBA após trocarem socos em partida na última terça-feira (21) no Canadá. Os dois se desentenderam na saída de bola após um arremesso de três pontos certeiro dos Bulls. Ibaka foi o primeiro a desferir o golpe, errando o alvo. Ibaka reagiu, mas também errou o soco. O incidente foi no terceiro quarto da partida, quando os Bulls venciam por 88 a 72. No final, os Raptors levaram a melhor na prorrogação, vencendo por 122 a 120. A franquia de Toronto é a quarta colocada na Conferência Leste da NBA, com 42 vitórias e 29 derrotas - uma a mais que o Washington Wizards, que tem o mesmo número de resultados positivos. Os Bulls, por outro lado, devem ficar de fora dos playoffs. Sem Dwyane Wade até o final da temporada regular, a equipe de Chicago tem 33 vitórias e 38 derrotas, dois jogos atrás do Miami Heat, oitavo colocado e em ascensão.