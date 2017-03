Presidente da Latam critica suspensão da cobrança de bagagens pela Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente da Latam no Brasil, Claudia Sender, criticou a liminar (decisão provisória) concedida na semana passada pela Justiça Federal que suspendeu a cobrança por bagagens. Segundo ela, a decisão foi uma surpresa para a empresa após a medida ser discutida por anos e deve prejudicar o desempenho da empresa em 2017. Se não tivesse sido suspensa, as empresas poderiam ter começado a cobrar pela bagagem despachada no dia 14 de março. A Latam havia declarado que cobraria R$ 50 pelo despacho da primeira bagagem. Com a mudança na regra, a companhia estimou que o preço das passagens mais baratas poderia ser reduzido em 20% ao longo de três anos. "Nos surpreende que tão próximo da implementação, em que as empresas tiveram que fazer investimentos pesados, essa medida tenha sido suspensa, e só em parte", afirmou Sender. REGRAS SUSPENSAS NA JUSTIÇA A liminar suspendeu a cobrança por malas despachadas, mas não afetou outras regras, como o aumento de 5 kg para 10 kg o limite de peso da bagagem de mão. "Nossa expectativa é que exista racionalidade em seguir a resolução [integralmente]", disse a presidente da Latam. A suspensão foi pedida pelo Ministério Público Federal, que argumenta que a cobrança fere os direitos do consumidor e levará à piora dos serviços mais baratos prestações pelas companhias aéreas. Na sentença que suspendeu a cobrança, o juiz federal José Henrique Prescendo afirmou que "na prática será muito difícil constatar isso [a redução do preço dos bilhetes aéreos], uma vez que o preço das passagens varia muito conforme a companhia aérea, dia da semana, a proximidade do voo, o fato de ser realizado em feriado prolongado, o trajeto ou o horário".