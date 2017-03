Podolski se despede da seleção com golaço

(foto: Divulgação/Dfb.de)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo da seleção alemã, Lukas Podolski teve despedida mágica da equipe nacional, nesta quarta-feira (22). Em Dortmund, anotou um golaço para dar à Alemanha a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em amistoso internacional. A torcida, que lhe homenageou com faixas e mais faixas, foi à loucura no estádio Signal Iduna Park.

A pintura saiu no segundo tempo, quando o atacante, camisa 10 e capitão da Alemanha no jogo dominou a bola, ajeitou para o pé esquerdo e soltou a bomba do meio da rua. No ângulo, sem chance para Joe Hart. Um adeus para ninguém colocar defeito.

Alemanha e Inglaterra voltarão a campo no próximo domingo (26), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os alemães, líderes do Grupo C, visitarão o Azerbaijão, enquanto os ingleses, na ponta do Grupo F, receberão a Lituânia.

PODOLSKI — Em seu último jogo pela seleção alemã, Lukas Podolski, atualmente jogador do Galatasaray, foi o nome da partida. No segundo tempo, o atacante anotou um golaço, em chute firme e no ângulo, de fora da área, de canhota. Não há como descrever: veja no vídeo acima. O estádio explodiu em festa pelo gol e pelo desfecho do ídolo. Foi o tento da vitória. Atacante campeão do mundo com a Alemanha em 2014, Podolski, de 31 anos, sempre teve melhor atuação na equipe nacional do que nos clubes e é ídolo da torcida local.

No adeus, foi tratado como tal: nas arquibancadas, faixas e mais faixas em sua homenagem. No campo, antes de a bola rolar, também recebeu presentes e elogios dos organizadores do confronto. Imagine a festa quando ele balançou a rede. o jogador, que tem três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) no currículo, além de quatro Eurocopas, despede-se como 3º atleta com mais partidas na história da seleção alemã.

Foram 130 jogos pela equipe nacional. Lukas Podolski, nas notícias fora de campo, foi o destaque da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Usuário ativo de redes sociais, postou vários elogios ao país e tornou-se o "mais brasileiro dos alemães". Apesar de ter participado do 7 a 1, muita gente por aqui criou carinho por ele.

Em jogo recheado de jovens, com oito titulares (somados os dois lados) abaixo dos 23 anos, a renovação mais sensível se deu na seleção inglesa, sem Wayne Rooney - a ausência do craque do Manchester United foi o fato mais comentado na imprensa britânica antes da partida. E foi justamente a seleção visitante quem tomou conta das ações na partida, apesar da derrota.

Em uma das melhores oportunidades de gol do duelo, com Lallana, só não abriu o placar porque a bola carimbou caprichosamente o pé da trave esquerda de Ter Stergen. Goleiro do Bayern de Munique e titular da Alemanha, Neuer, lesionado, foi substituído por Ter Stergen, do Barcelona – e o reserva deu conta do recado. No lance mais incisivo, defendeu chute cara a cara de Delle Ali, ainda no primeiro tempo.

Vale dizer: devido ao corte de Neuer, o convocado para o banco de Ter Stergen foi Trapp, do PSG. Está mal de goleiro a Alemanha? Não à toa, os números defensivos pós-Eurocopa são impressionantes: agora são sete jogos seguidos sem gols sofridos. Ainda no primeiro tempo, Dale Alli protagonizou a jogada mais bonita da partida. Preso na ponta direita, marcado por dois adversários da seleção alemã, colou a bola no pé e, em um giro rápido, deixou os dois para trás, comendo poeira. Na sequência, perdeu a posse da redonda. Mas quem se importa?