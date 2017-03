Ludmilla diz que Rihanna achou sua roupa 'incrível' em encontro com a cantora em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla falou a Danilo Gentili, no programa "The Noite" (SBT), que vai ao ar nesta quarta-feira (22), sobre o encontro que teve com Rihanna no começo do mês. Em Paris, a brasileira foi ao mesmo evento de moda que a estrela do pop. "Me encontrei com ela no desfile da Puma, porque agora sou embaixadora da marca. Eu estava com aquele óculos, aquele casacão e ela falou 'nossa, que roupa incrível'", disse. ​Ludmilla ainda deixou a vergonha de lado e fez uma revelação. "Eu já mandei nudes, mas não mando mais", disse no talk show. Mas a cantora fez uma ressalva: "Eu não mando nudes para quem eu quero ficar", complementou. A cantora também falou sobre um "livro de pegação" que ela mesma fez e disponibilizou na internet. "Fiz um livrinho de pegação que ensina como dar em cima do crush sem dar muito na cara."