Curitiba recebe exposição do Santo Sudário em abril

Imagem no Sudário de Turim intriga o mundo há séculos (foto: Reprodução)

A partir do dia 6 de abril, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) recebe a exposição internacional “Quem é o homem do Sudário”, que já percorreu diversos países apresentando a reconstituição da trajetória do Sudário de Turim, por meio de réplicas de elementos datados da antiguidade. A mostra segue até o dia 3 de junho e acontece no prédio da Tribuna, na PUCPR.

Dividida em cinco fases, a mostra contém uma réplica do Sudário de Turim — uma peça em linho que, acredita-se cobriu o corpo de Jesus após a crucifixão — em tamanho original de 4,41m x 1,13m, réplicas da tumba, pregos, flagelos e da coroa de espinhos. As moedas, cuja impressão encontra-se sobre os olhos do Homem do Sudário, são originais da época da Palestina.

Além desses elementos, a exposição contará ainda com mais de 30 painéis, que incluem estudos sobre o lençol sepulcral, a desmistificação do teste Carbono 14 e o percurso histórico do Sudário. Uma escultura em tamanho real do homem do sudário, feita por Luigi Enzo Mattei, também integra a exposição, que pertence à Comunidade Olhar Misericordioso e tem a curadoria do padre Alexandre Paciolli.



Conferência — Os mistérios que envolvem o Santo Sudário, pano que segundo a tradição cristã teria envolvido o corpo de Jesus Cristo, serão tema da conferência Santo Sudário: uma provocação à inteligência, promovido pelo projeto Diálogos Contemporâneos do Instituto Ciência e Fé da PUCPR. O evento, que marca a abertura científica da exposição internacional “Quem é o Homem do Sudário”, acontece no dia 31 de março, às 19h30, no teatro TUCA – PUCPR. As inscrições devem ser realizadas aqui. As vagas são limitadas.

Na ocasião, Enrico Simonato, secretário do Centro Internacional de Sindonologia e codiretor adjunto do Museu do Sudário de Turim, e Antonio Luiz Catelan, membro da Comissão Teológica Internacional, debaterão em torno dos questionamentos que envolvem um dos objetos religiosos mais estudados da história.

O Sudário original está guardado na Catedral de Turim, na Itália, e tem sido objeto de muitas pesquisas a respeito de sua datação e possível relação com a crucificação de Jesus Cristo.