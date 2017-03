Barragem do Passaúna terá mutirão de limpeza no sábado

Barragem do Passaúna fica entre Curitiba e Araucária (foto: Franklin de Freitas)

Frequentadores do parque e barragem do Passaúna vão marcar o Dia Mundial da Água, comemorado ontem, com uma ação no próximo sábado. Eles se reunirão em mutirão para limpar as margens da barragem, ums dos reservatórios de água que abastece a Grande Curitiba e também local de lazer.

A concentração está marcada para o Passaúna Paddle Club às 8h30, organizado pela equipe do clube de Stand Up Paddle. “Os pescadores, caiaqueiros e supistas do Club se unem ao Grupo de Defesa Ambiental para cuidar da Represa do Passaúna, mantendo-a limpa e agradável para seus frequentadores. Todos que quiserem participar estão convidados, trazendo sacos de lixo (a preferência é pelos de 100 litros) e ajudando na coleta”, diz chamado para a ação.

Outras — O dia da Água também teve outras ações, ontem. Na Câmara de Curitiba, aconteceu uma audiência pública sobre a recuperação do Rio Belém. A proposição foi da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, por sugestão do vereador Goura. A reunião foi aberta pelo deputado Rasca Rodrigues, que tem um projeto chamado Mais Vida no Rio Belém. “Não queremos encontrar culpados, queremos trazer soluções para este rio que é tão importante na vida e na história da cidade”, disse.

A revitalização do Rio Belém é um projeto do governo do Estado e da Prefeitura de Curitiba. A Bacia do Belém compreende 37 bairros e tem 42km² de extensão

MP e UFPR — O Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) firmou termo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) para implementar o projeto “Academia Ambiental”, que institui um grupo de trabalho para estudar os danos ambientais nas bacias hidrográficas do Estado e promover a conservação da biodiversidade e a preservação ambiental nessas áreas.