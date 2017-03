Uma doença que muitos pensam estar erradicada no País, mas que continua matando aproximadamente quatro mil pessoas todos os anos: esta é a tuberculose. Sexta-feira (24) é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

O pneumologista do Hospital Angelina Caron, Irinei Melek, lembra que cada paciente com a doença, sem tratamento, pode infectar em média de dez a quinze pessoas por ano. “Países com maiores índices de pobreza e má distribuição de renda, condições sanitárias precárias e desnutrição são multiplicadores da doença. E, infelizmente, o Brasil ainda faz parte desta lista”, comenta.

Pessoas com aids, alcoólatras, dependentes de drogas, desnutridos, diabéticos, fumantes, idosos doentes ou com insuficiência renal crônica são mais propensos a contrair a tuberculose. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões.