Berço das águas comemora data

Piraquara conta com 93% do seu território decretado como área de proteção ambiental, de manancial para abastecimento público, e é chamado de berço das águas da Grande Curitiba. Por conta disso, durante toda esta semana, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo realiza ações educativas em escolas municipais sobre a importância da conservação desse bem natural tão importante para a vida humana.

São desenvolvidas palestras e oficinas nas escolas sobre a preservação dos mananciais para o abastecimento público, benefícios da manutenção da mata ciliar e da arborização, ciclo hidrológico, problemática do lançamento de resíduos sólidos a céu aberto, processos erosivos, entre outros assuntos relacionados ao tema.