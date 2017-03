Ministro Blairo Maggi: prejuízo virá com certeza (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ontem que os problemas identificados na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, são questões “localizadas” e “pontuais” de desvio de conduta de servidores, mas reconheceu perdas sensíveis para o País. Maggi defendeu o sistema e controle de qualidade da carne brasileira e disse que com o episódio a imagem do país ficou “arranhada” e “abalada”, impactando nas vendas para o mercado externo. De acordo com o ministro, a média diária de exportação brasileira de carnes é de US$ 63 milhões e na terça-feira ficou em US$ 74 mil. “Estamos falando de números estratosféricos. Não sabemos o tamanho da pancada que vamos levar ainda”, disse.

O ministro estimou que o Brasil poderá ter um prejuízo de até US$ 1,5 bilhão por ano com os desdobramentos da Operação Carne Fraca. “Os prejuízos que vamos ter serão muito grandes". O Paraná pode ser o Estado mais impactado, já que a maioria dos frigoríficos sob suspeita estão aqui. O Estado também é um dos grandes produtores de carne e é o principal produtor de carne de frango para exportação.

Brasil suspende registro de investigadas

O Brasil comunicou a todos os países que compram carnes dos 21 frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que foram suspensos os registros de exportação dessas unidades, disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Segundo ele, "é natural agora recebermos pedidos de esclarecimento de cada um desses países". O ministro disse ainda que esta é uma chance para o governo brasileiro dar informações detalhadas a cada país, para evitar embargos totais e por tempo indeterminado.

Maggi reforçou a segurança e a robustez dos sistemas brasileiros de produção de carnes e de defesa agropecuária, e ressaltou que o objetivo, no momento, é tranquilizar os mercados interno e externo. "Estamos dando aos mercados importadores a garantia de que não há problemas com os produtos embarcados", disse. "Nosso sistema detecta tudo. É totalmente rastreado “.