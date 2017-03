Paraná tem empregos em alta

Mais da metade dos municípios do Paraná registrou saldos positivos de emprego em fevereiro. Das 399 cidades no Estado, 269 — ou 67,4% delas, geraram vagas no mês passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes). O Estado registrou em fevereiro um saldo positivo de 9.962 vagas. O volume foi o dobro do registrado em janeiro (4.973).