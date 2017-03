Vovôs ganham jogo para viver mais e melhor

Idosos no Passeio Público, em Curitiba: além de exercitar a mémoria, atividades sociais dão qualidade de vida (foto: Franklin de Freitas)

O mercado está cheio de jogos virtuais voltados para o público diverso. No entanto, em uma pesquisa rápida da web, dificilmente algum interessado consegue encontrar um game específico para quem tem mais de 65 anos. E, principalmente, que tenha o objetivo de melhorar a capacidade física e motora dos idosos, com ênfase no equilíbrio — apontado como fundamental para a redução de quedas de pessoas com mais de 65 anos. O que falta para isso virar realidade são voluntários dispostos a participarem, de graça, de um estudo para a formatação deste game.

A criação deste jogo é o objeto de um projeto de pesquisa desenvolvido por três doutorandos do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os estudantes pretendem utilizar jogos virtuais para melhorar aspectos físicos e funcionais de 120 idosas com idade superior a 65 anos.

Intitulado “Efeitos dos Jogos Virtuais sobre os Aspectos Perceptuais, Cognitivos, Clínicos e Funcionais”, o projeto vai utilizar jogos virtuais – baseados em videogames – para melhorar aspectos como força e equilíbrio entre os idosos que pertencem a esta faixa etária.

O estudo começou no ano passado, quando a equipe saiu a campo para diagnosticar os principais entraves para a qualidade de vida desta população-alvo. Depois de percorrer algumas Unidades Básicas de Saúde de Curitiba, ficou constatado que grande parte dos atendimentos eram resultado de complicações causadas por quedas.

“A maioria apresentava dificuldades nas pernas por não ter força física nos membros inferiores e problemas de equilíbrio, também causado por fraqueza muscular”, explica Natália Boneti Moreira, orientanda do professor–doutor Paulo Barauce Bento), que conduzirá a pesquisa junto com os doutorandos Arthur Pitta (orientando do professor André Rodacki) e Renata Wolf (orientanda do professor Gleber Pereira).

“Os jogos virtuais serão utilizados para melhorar estes aspectos, proporcionando uma melhor qualidade de vida para eles”, explica Natália. Em termos práticos, a ideia destes jogos é acabar com o sedentarismo deste público, considerado crucial para a qualidade de vida de qualquer pessoa. “O corpo, assim como uma máquina, vai se deteriorando, mas com exercícios moderados, é possivel viver muito bem, independente da idade”, diz Natália.

Como as pessoas estão vivendo por muito mais tempo do que há 20 anos, 30 anos, é fundamental que, aquelas que pretendem ser mais longevas, tenham consciência que o importante é “viver” até os 90 anos ou mais. Não chegar aos 90 anos. Essas frases, apesar de parecidas a um olhar mais apressado, guardam uma distância da outra tão grande quanto a medida de tempo mensurada em seus textos.

Interessados devem se cadastrar na UFPR

Os interessados em participar da pesquisa precisam ter mais de 65 anos, quesito fundamental. Natália Boneti Moreira, integrante do grupo de estudos de doutorandos, explica que o game terá similaridade com os jogos dotados de sensores capazes de detectar movimentos, como dos jogos do Wii e Kinct. “Os interessados serão avaliados e acompanhados por seis meses”, conta. “Eles irão desenvolver atividades físicas, como exercícios específicos, e até aulas de dança”, afirma. “E sem custo nenhum”, reitera Natália.

A estudante de doutorado relata que o projeto será financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação e Cultura, e Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), do Ministério de Ciência e Tecnologia. O projeto é tocado em conjunto com Univesidade Federal do Paraná (UFPR), Pontíficia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e Universidade de São Paulo (USP).

Os interessados podem entrar em contato com o Laboratório do Centro de Estudos do Comportamento Motor (Cecom), do Departamento de Educação Física da UFPR, pelos telefones 41–99959–2873 e 41–99275–8591 ou ainda pelo email: ufprcecom@gmail.com. Todas as atividades são gratuitas e serão desenvolvidas por profissionais da saúde.

As avaliações iniciais dos idosos começam em 27 de março e vão durar um mês. De abril a junho, os doutorandos desenvolverão a atividade com os jogos virtuais e, em agosto, haverá nova avaliação.

As atividades serão desenvolvidas, inicialmente, no prédio histórico da UFPR (na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba) para facilitar o deslocamento dos idosos. E as avaliações serão realizadas no Cecom (localizado no campus da UFPR do Jardim Botânico).