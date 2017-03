(foto: Divulgação)

No próximo sábado, dia 25 de março, das 09 às 13h, a Cabral Motos recebe uma exposição de motos antigas e customizadas da marca Honda. A exposição, em sua primeira edição, acontece na loja da Alameda Cabral, 67. Haverá café da manhã e estacionamento gratuito para motocicletas.

Tecnologia

O Mini Countryman, este mês no Brasil, lançará o Find Mate, tecnologia de localização que tem a função de acompanhamento via wireless para objetos de uso comum, como malas, chaveiros entre outros. A localização dos utensílios se dá pela conexão sem fio e por meio de tags que funcionam junto ao sistema com interface tanto no computador de bordo do Mini Countryman quanto no smartphone. Um sinal acústico é ativado no veículo ou no telefone celular via Bluetooth, ajudando o motorista a encontrar o objeto desejado. Caso ele esteja fora de alcance do Bluetooth, o sistema apontará o lugar onde a última conexão foi detectada.

Instituto Renault

O Instituto Renault é parceiro do programa Michelin Best Driver, uma iniciativa pioneira para conscientizar jovens universitários com boas práticas ao volante. Chegando à sua terceira edição, a proposta do Michelin Best Driver é envolver jovens universitários ou em pós-graduação, de 18 a 35 anos, no Desafio Best Driver. Foram selecionadas três grandes regiões – Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba –, onde o programa disponibilizou a instalação de aparelhos de telemetria nos carros, para acompanhar os hábitos dos condutores. O objetivo é mensurar o nível de segurança da condução por um mês e premiar os motoristas mais prudentes. Ao final do programa, os dados serão analisados por um consultor de segurança da Michelin, para que seja traçado um perfil de como os jovens brasileiros estão dirigindo.