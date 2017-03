Curitiba sediará o Motor Show do Brasil

O lançamento foi no Hard Rock Café de Curitiba (foto: Fabiano Guma)

O maior parque de diversões a motor do Brasil, o Motor Show, acontecerá em Curitiba durante os dias 20 e 21 de maio no Autódromo Inpernacional. O lançamento da edição aconteceu no último domingo no Hard Rock Café com várias atrações entre elas exposições de carros antigos e motos customizadas com a presença de mais de 1.500 visitantes.

A Será a 6ª edição do Motor Show Curitiba, evento que traz a força do universo a motor, reunindo inúmeras atrações e centenas de veículos dos mais diferentes modelos e estilos em único final de semana, com atividades para os amantes do mundo sobre rodas e toda a família.

Esta edição é muito especial porque celebra a continuidade das atividades do Autódromo Internacional de Curitiba, uma vez que este recentemente divulgou o seu fechamento.

Entre as atrações confirmadas para o evento estão: Best of Show e premiação por categorias Associação Veículos Históricos, Road Tour Rod & Custom, Encontro Hot Rods & Muscle Cars, Exposição carros e motos customizadas, Desafio 201 metros Hot Rods & Muscle Cars, International Hot Rod Show, Recorde Mundial Burnouts (Guinness World Records), Pista 40 graus com desfiles e inúmeras atrações na pista, Autocross Motor Show, Shows e apresentações, Drift RC, Pin-ups e

Delegacia Motor Show, Gincana Interclubes, Avaliação AVHC veículos customizados, Espaço Vintage com lojas de acessórios e vestuário, memorabilia, barbearia e tattoo, Palco Rockabilly Grillo Gringo, Shows e apresentações artísticas e musicais, Motor Food com os melhores Food Trucks de Curitiba e região, Parque Infantil, Vôos panorâmicos, Business Day com feira de produtos e serviços, Festival da cerveja/chopp artesanal, sorteio de brindes. Um dos destaques será a tentativa de quebra de recorde mundial de burnouts (fritada de pneu), além do Motor Food com o melhor da gastronomia dos Food Trucks e desfile de motocicletas e carros antigos na pista.

Serão três edições em 2017: 6ª edição do Motor Show Curitiba (20 e 21 de maio – Autódromo Internacional de Curitiba), 2ª edição do Old School Motor Show (12 de agosto no Fazzenda Park Hotel em Gaspar/SC e a 2ª edição do Motor Show Londrina (11 e 12 de novembro – Autódromo Internacional Ayrton Senna).