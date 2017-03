Veto a laptops em voos

Passageiros e companhias aéreas no Oriente Médio apressavam-se para se adaptar às novas regras que proíbem que se leve na bagagem de mão dispositivos eletrônicos como laptops para os Estados Unidos e o Reino Unido. As companhias precisam cumprir essas normas em alguns dias. Na terça-feira, Washington e Londres disseram que iriam exigir que a maior parte dos dispositivos eletrônicos que não os celulares sejam verificados nos voos diretos de alguns aeroportos do Oriente médio e do norte da África, citando o temor com o terrorismo. Os governos não mencionaram nenhuma ameaça específica. Autoridades deram às companhia, entre elas Emirates Airline, Qatar Airways e Etihad Airways, até sábado para a adaptação às novas regras.