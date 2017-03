Guilherme se recusa a ir para o Coritiba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Discutida inicialmente entre Corinthians e Coritiba, a possibilidade de Guilherme se mudar para a equipe paranaense foi prontamente recusada pelo meia-atacante. O jogador está na lista de prováveis saídas do elenco comandado por Fábio Carille. Guilherme teve seu nome apresentado ao Coritiba como uma das possíveis soluções para o impasse que envolve o atacante Kazim. Comprado no início do ano, ele ainda não teve nenhuma parcela paga ao Coritiba, que já tem duas dessas prestações vencidas. O valor da operação foi de R$ 1,2 milhão. No início de 2017, o Inter procurou Guilherme por meio de Jorge Macedo, seu diretor executivo. A intenção era tentar uma troca por Anderson, que, curiosamente, hoje atua no Coritiba.