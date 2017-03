O juiz José Eduardo de Mello Leitão Salmon, da 4ª Vara Cível de Curitiba determinou o bloqueio de R$ 110 mil das contas do senador Roberto Requião (PMDB). A decisão atende a pedido dos advogados do ex-governador Jaime Lerner, que entrou com ação contra Requião por dano moral, em razão de declarações do peemedebista na campanha de 2010. “Na verdade achei que o Lerner estava preso. Ele está condenado a nove anos de cadeia, mas entrou com recurso e conseguiu efeito suspensivo”, afirmou na ocasião o senador.

Indenização

“É inequívoca a responsabilidade do autor (da frase), que deriva da ilicitude de sua conduta e do nexo entre esta e os danos morais”, disse o juiz na sentença. Segundo José Cid Campelo Filho, advogado de Lerner, esta é a segunda condenação de Requião por ataques ao ex-governador. Na primeira ação, julgada em 2014, o valor da indenização era de R$ 30 mil. Como não houve o pagamento do valor, agora a Justiça mandou sequestrar os recursos das contas do senador.

Saúde

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou ontem parecer favorável ao projeto do governo que estabelece normas sobre a participação complementar de hospitais privados no Sistema Único de Saúde (SUS) quando as disponibilidades dos hospitais públicos forem insuficientes para atender a população. Na véspera, os deputados já havia aprovado regime de urgência para a votação da proposta, que chegou à Casa no último dia 14.

Pressa

O líder da bancada de oposição, deputado Tadeu Veneri (PT), criticou a pressa do governo na votação da matéira. “É preciso entender o que significa este projeto. Os deputados precisam de tempo para fazer o debate com a sociedade, ouvir qual a posição do Conselho Estadual de Saúde sobre o tema para não acontecer o pior dos mundos, que é votarmos um projeto sem saber exatamente do que ele trata”, alegou.

Terceirização

Ainda na sesão de ontem, os deputados governista rejeitaram um requerimento de pedido de informações apresentado por Veneri ao secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, questionando quantos convênios e contratos administrativos foram celebrados com hospitais privados entre 2016 e 2017. O deputado também questionou quantos servidores públicos estão lotados na Secretaria de Saúde, quandos trabalhadores são terceirizados, quantos atendimentos são realizados diretamente pelos servidores estaduais e pela inciativa privada e qual o impacto financeiro nas contratações com a iniciativa privada no período.

Favorecimento

A Promotoria de Justiça de São Miguel do Iguaçu (região Oeste), ajuizou ação civil pública contra o ex-prefeito Armando Luiz Polita (PMDB), a então secretária da Educação, três empresários e uma empresa por atos de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, por três vezes, o ex-prefeito autorizou o pagamento por serviços não prestados, enquanto a ex-secretária, em duas situações, atestou falsamente o recebimento de serviços, de modo que os empresários e a empresa receberam sem que tivessem trabalhado. Com isso, de acordo com o MP, houve favorecimento ao enriquecimento ilícito, com nítidos prejuízos ao município.

Convênios

Na ação, o Promotoria detalha que, em 2009, a prefeitura fez licitação para a contratação de empresa que prestasse serviços de assessoria e consultoria para acompanhamento de convênios com órgãos federais e estaduais. A empresa vencedora do processo recebeu R$ 76,2 mil em valores atualizados, mas uma auditoria apontou que os serviços não foram prestados. Em 2010, a mesma empresa teve o contrato prorrogado. Recebeu, então, R$ 76,7 mil em valores atualizados, e, novamente, não houve a prestação dos serviços.