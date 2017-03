Advogados de Lula entravam no Parlamento na hora do tiroteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Cristiano Zanin e Valeska Teixeira, que são advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estavam entrando no Parlamento britânico no momento do ataque em Londres, que deixou um saldo de cinco mortos (incluindo o agressor) e ao menos 40 feridos. Os dois, que são casados, relatam os momentos "de terror" que passaram quando perceberam o que estava ocorrendo. "Nós fomos convidados por parlamentares britânicos para falar numa audiência pública sobre as violações que o presidente Lula vem sofrendo", diz Zanin. "De repente, vimos uma multidão correndo em nossa direção e dezenas de policiais gritando 'corram, corram, corram'. Todo mundo saiu correndo e nós também." A multidão, afirma Zanin, seguia desordenada pelas ruas, sem saber quando deveria parar. "Eu olhei para o lado e só vi as pessoas dando gritos de terror. Só vinham os meus três filhos na minha cabeça, toda a sua vida vem na sua cabeça, uma coisa horrorosa, um terror, um terror que eu não consigo te explicar", diz Teixeira. A advogada afirma que os dois não sabiam direito o que fazer: "Você não sabe o que está acontecendo, se é um tiroteio, se são bombas. Não sabe se você corre ou se joga no chão." Depois de correr por tempo que não sabem determinar, eles entraram numa loja de presentes. A dona do estabelecimento, ao ouvir do casal que estava ocorrendo "um ataque terrorista" na cidade, fechou as portas. Os dois ficaram na loja por cerca de 30 minutos, pegaram um táxi e voltaram para o hotel.