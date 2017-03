Rômulo critica o BBB e deixa Ana Maria Braga em saia justa

Eliminado do Big Brother Brasil 17 na terça-feira, o diplomata Rômulo atacou a edição do programa. As críticas foram feitas ontem, durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Um VT foi exibido e nele a população dizia que Rômulo era falso e fofoqueiro. “Essa é a reprodução dos diálogos do trio (Marcos, Emilly e Ilmar) no programa diário. As partes do trio que falam de mim eu vi selecionadas. Provavelmente acompanhavam o diário. Quem vê o Globoplay é muito mais próximo do que acontece na casa”, afirmou o brother. Ana Maria tentou mudar de assunto e mas depois saiu em defesa do BBB, ao chamar a edição do programa de “primorosa”. Rômulo ainda criticou Marcos — que sobreviveu ao paredão de terça-feira — por ter se ajoelhado na despedida entre eles. “Para quem, fica, tudo vale”, disse.

Lindsay Lohan tenta se reerguer com reality show

Após tantas polêmicas na carreira, Lindsay Lohan está louca para voltar à ativa em Hollywood. Seu esforço mais recente é com o reality show "The Anti-Social Network" ("A Rede Antissocial", em tradução livre), no qual ela toma conta das redes sociais dos participantes por 24 horas. Quem topa participar é desafiado a enfrentar desafios, que concedem prêmios em dinheiro. No vídeo teaser do programa, Lindsay usa todas as redes sociais - Facebook, Instagram, Twitter e SnapChat - de um rapaz chamado Charlie e interage com outras pessoas como se fosse ele. Como resultado, o jovem precisa posar nu para uma aula de artes, apresentar um show de stand-up comedy e ter um encontro amoroso com a chefe, que acredita que o rapaz está interessado nela. Não há, ainda, previsão de quando e onde o reality show será veiculado.

Rock In Rio anuncia Karol Conka no Palco Sunset

O festival Rock In Rio anunciou ontem mais duas atrações que estarão no Palco Sunset da edição 2017: a curitibana Karol Conka e a banda colombiana Bomba Estéreo. Os artistas dividirão o palco do festival no dia 23 de setembro, mesmo dia em que se apresenta no Sunset o cantor norte-americano Cee Lo Green. "Será um encontro diferente dos que estamos acostumados a presenciar, no qual as duas atrações interagem intensamente entre batidas e voz", adiantou o diretor Zé Ricardo em nota. "Será um show com muito vigor. Não estamos dizendo não para nada Aqui tudo é possível e a Karol Conka vem para reforçar exatamente isso". Aos 30 anos, Karol Conka é um dos maiores nomes do rap nacional da atualidade. Vencedora do Prêmio Multishow na categoria "Revelação" em 2013, ela estourou no ano seguinte com a música Tombei, parceria com Trokillaz. Em 2016, Karol foi uma das atrações da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ao lado da pequena Mc Sofia.

Estupro coletivo de adolescente é transmitido ao vivo no Facebook

A polícia de Chicago (EUA) revelou ontem que está à procura de cinco a seis homens suspeitos de realizarem o estupro coletivo de uma adolescente de 15 anos e transmiti-lo ao vivo no Facebook. A menina estava desaparecida desde o último domingo e foi encontrada pelas autoridades na terça-feira, após sua mãe levar imagens do vídeo a um superintendente da polícia, Eddie Johnson. Segundo a emissora local WGN, a mãe de Austin foi avisada por um tio da jovem de que o vídeo estaria circulando na internet. A transmissão chegou a ser assistida por quarenta pessoas e nenhuma contatou os serviços de emergência.

NETFLIX

Filmes e séries de TV que saem do Netflix em abril de 2017

- Kill Bill: Volume 2

- Conduzindo Miss Daisy

- Pequena Miss Sunshine

- Cowboys & Aliens

- Perfume: A História De Um Assassino

- Bravura Indômita (2010)

- Mad Men: Temporadas 1-6

- A Fortuna De Ned

- 13 Fantasmas

- Peppa: Temporada 1

- O Senhor Das Armas

- Deus Da Carnificina

- Atividade Paranormal 4

- O Ilusionista

- O Quinto Elemento F Encarcerado

- Ida

- Platoon

- Sin City: A Cidade Do Pecado

- A Filha Do Chefe

Níver do dia

Ricardo Zonta

Piloto curitibano

41 anos