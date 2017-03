Palmeiras pode perder Dudu para time turco

São Paulo, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ganhou um concorrente e terá que se esforçar bastante para segurar o principal jogador da equipe nesta atual temporada. O Besiktas, da Turquia, manifestou o interesse no capitão Dudu e estuda a contratação do atacante na próxima janela de transferências, em julho. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao próprio jogador.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, a diretoria do clube turco, que lidera o campeonato local após 25 jogos, está em contato desde o ano passado com os empresários Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb, sócios da OTB Sports, empresa que agencia a carreira de Dudu, e o interesse pelo jogador cresceu com a evolução do meia-atacante.

O jornal turco "Fanatik Daily" informa que representantes do Besiktas chegam ao Brasil nesta semana para apresentar proposta concreta por Dudu.

Até o momento, o meia-atacante aparece apenas como um nome de interesse. Ciente do crescimento do capitão e da possível investida do futebol europeu, o Palmeiras recentemente renovou o contrato do camisa 7 até 2020. Neste novo compromisso, a multa rescisória foi elevada, e o atual campeão nacional, dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, ganhou um poder de barganha maior para poder negociá-lo.

Desde a reta final da temporada passada, quando assumiu a faixa de capitão do clube palestrino, Dudu se transformou no principal jogador do Palmeiras. Crescimento Em 2016, o jogador terminou como o principal garçom do Campeonato Brasileiro, com dez assistências. Após levantar o troféu da Série A como capitão, Dudu evoluiu ainda mais neste ano. Em dez partidas na temporada sob o comando de Eduardo Baptista, ele somou dois gols e seis assistências, números que chamaram a atenção do técnico Tite, da seleção brasileira.

Dudu encontra-se concentrado com a seleção brasileira, em Montevidéu. O palmeirense foi lembrado por Tite para substituir Douglas Costa e faz parte do grupo para os jogos contra Uruguai e Paraguai, válidos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa-18.