São Bernardo e Ferroviária empatam e seguem ameaçados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Bernardo e Ferroviária empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira (22), no estádio 1º de Maio, e continuam sob risco de rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista. O resultado deixou o time do ABC com 10 pontos e a 14ª pior campanha do Estadual entre os 16 participantes. Já a equipe do interior é a penúltima colocada, com 9 pontos, à frente apenas do Audax, que é o atual vice-campeão paulista, com 8. Como os dois últimos colocados caem para a segunda divisão, São Bernardo e Ferroviária continuarão a batalha contra o descenso nas duas rodadas finais. O empate sem gols impediu a Ferroviária de emplacar um bom momento, já que havia vencido o Corinthians em casa por 1 a 0 na rodada passada. Enquanto isso, o São Bernardo emplacou três partidas sem vitória, sendo duas derrotas. O próximo adversário do time do ABC é o Linense, que briga por vaga nas quartas-de-final, ocupando o segundo lugar do Grupo B. A Ferroviária, por sua vez, volta a jogar em casa diante do Ituano.