Atlético “titular” não passa de empate com o JMalucelli

Grafite, contra o JMalucellI: atacante do Atlético saiu lesionado (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

Pela primeira vez no ano, o Atlético usou os jogadores titulares no Campeonato Paranaense. E o time empatou com o JMalucelli em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (22). A partida, no Ecoestádio Janguito Malucelli, era válida pela 9ª rodada da primeira fase do Estadual.

A utilização de reservas nos jogos anteriores foi uma estratégia do técnico Paulo Autuori, que vinha colocando os titulares apenas nos jogos da Copa Libertadores da América. Segundo disse o treinador em entrevistas anteriores, a ideia era usar os titulares em três partidas do Estadual, sendo uma delas já no mata-mata das quartas-de-final.

TABELA

Nas oito partidas anteriores, os reservas do Atlético haviam somado duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, ou 10 pontos. Com o empate de quarta-feira, o time foi a 11 pontos, em 7º lugar. O Jotinha, por sua vez, foi a 18 pontos, em 3º lugar. Está atrás apenas do Paraná Clube e Cianorte.

PRÓXIMOS JOGOS

O Atlético tem mais dois jogos na primeira fase. No sábado (25) à tarde, o time pega o Cianorte na Arena da Baixada. Na quarta-feira seguinte (29), duela contra o Paraná na Vila Capanema. O JMalucelli ainda enfrenta Londrina (em casa) e PSTC (fora).

ESCALAÇÃO

Entre os titulares do Atlético, havia um desfalque: o goleiro Weverton, que está a serviço da seleção brasileira. O zagueiro Thiago Heleno e o meia Nikão foram poupados pelo treinador – entraram Marcão na zaga e Grafite no ataque, com Pablo recuado para o meio-de-campo. Na lateral-esquerda, Renan Lodi foi escalado em vez de Sidcley. O esquema era o mesmo 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo mal tinha começado quando houve uma polêmica gigante. Renan Lodi cobrou um arremesso lateral para o goleiro Santos, que se atrapalhou com a bola e a deixou entrar, aos 4 minutos. Os jogadores do JMalucelli pediram o gol, mas o árbitro Luís Alexandre Fernandes marcou escanteio – é o que diz a regra, uma vez que o goleiro não tocou na bola. Após a cobrança, Rafael Santiago marcou 1 a 0, de cabeça. Mesmo após o gol, os jogadores do Jotinha continuavam reclamando, alegando que o goleiro Santos havia tocado na bola – o que configuraria o gol. A reclamação foi tanta que o árbitro expulsou o meia Guilherme Parede do banco de reservas.

Aos 10 minutos, o Atlético empatou, com Felipe Gedoz, de falta. A partir daí, o jogo ficou mais concentrado no meio-de-campo. O Jotinha levou mais perigo, mas não marcou. Thomas chegou a acertar uma bola na trave, aos 33 minutos, no lance mais perigoso após os dois gols. “A gente tem que ter um volume maior de jogo, eu tenho que segurar mais a bola”, disse o atacante Grafite.

SEGUNDO TEMPO

Ao fim do primeiro tempo, Autuori foi reclamar com o árbitro e chegou a discutir com os jogadores adversários. No começo do segundo tempo, ele acabou expulso de campo. O Atlético foi dirigido pelo auxiliar Bruno Pivetti. O time teve uma boa chance para desempatar aos 5 minutos, mas Lucho Gonzalez não aproveitou.

Aos 15 minutos, Grafite – que voltava a jogar após 20 dias inativo – sentiu uma lesão e deu lugar a Crysan no ataque. Mas isso não mudou muita coisa, já que o Atlético não produzia muito. Aos 28, Yago entrou no lugar de Felipe Gedoz. Também não houve progresso. Aos 38, Matheus Anjos foi escalado na vaga de Rossetto. A última cartada do Furacão não rendeu. E o jogo terminou empatado.

JMALUCELLI 1 x 1 ATLÉTICO

JMalucelli

Fabricio; Cristovam, Alex Fraga, Tiago Alencar (Renan) e Eltinho; Wellington Reis, Carlos Jatobá e Thomas; Jennison (Índio), Rafael Santiago (Netinho) e Getterson. Técnico: Luciano Gusso

Atlético

Santos; Jonathan, Paulo André, Marcão e Renan Lodi; Otávio, Rossetto (Matheus Anjos), Felipe Gedoz (Yago), Lucho Gonzalez e Pablo; Grafite (Crysan). Técnico: Paulo Autuori

Gol: Rafael Santiago (5-1º), Felipe Gedoz (10-1º)

Cartões amarelos: Pablo, Renan Lodi, Renan, Cristovam

Expulsão: Guilherme Parede (7-1º, do banco do JMalucelli), Paulo Autuori (46-1º),

Árbitro: Luís Alexandre Fernandes

Público: 1.458 (pagante), 1.611 (total)

Renda: R$ 50.800

Local: Ecoestádio Janguito Malucelli, em Curitiba, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

4 – Renan Lodi cobra lateral para o goleiro Santos. A bola acaba entrando. Os jogadores do JMalucelli pedem o gol, mas o árbitro marca escanteio

5 – Gol do JMalucelli. Thomas cobra escanteio. Rafael Santiago se antecipa à marcação e cabeceia. O goleiro toca na bola, mas não evita o gol

10 – Gol do Atlético. Felipe Gedoz cobra falta lateral direto para o gol e acerta o canto esquerdo do goleiro

21 – Cristovam faz boa jogada e deixa com Jennison, que arremata. A bola resvala em Marcão e não entra

26 – Thomas arrisca de longe. A bola assusta e sai

33 – Thomas cobra falta de longe. A bola passa pelo goleiro Santos, bate no travessão e sai

39 – Pablo cruza para a área. Grafite chega para finalizar, mas o goleiro Fabrício defende

SEGUNDO TEMPO

1 – Thomas cobra falta lateral e tenta mandar direto a gol. Santos põe para escanteio

5 – Jonathan cruza. Lucho Gonzalez, perto do gol, desvia de cabeça e manda por cima

13 – Rafael Santiago bate forte. A bola desvia na defesa e não entra

23 – Rafael Santiago recebe na área e finaliza. Marcão trava na hora H e Santos segura

28 – Otávio recupera a bola, avança e tenta por cobertura. A bola vai na rede por cima do gol

40 – Matheus Anjos cobra falta de perto da área e manda para fora

43 – Renan Lodi tenta o cruzamento e acerta a rede do lado de fora