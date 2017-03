Na estreia de Milton Mendes, Vasco vence o Madureira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS/UOL) - A contratação de Milton Mendes fez bem ao Vasco. Aposta da diretoria, o novo treinador demonstrou ter estrela em sua estreia na vitória sobre o Madureira por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), em São Januário, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O Vasco vinha em má fase e não ganhava havia quatro partidas. Mas o triunfo sobre o Madureira chegou a tempo de reagir no Estadual, já que o time cruz-maltino empatou nas duas primeiras rodadas contra Macaé e Botafogo. O gol da vitória do Vasco foi marcado por Yago Pikachu, que foi a única alteração feita pelo treinador em relação ao clássico diante do Botafogo. O lateral ganhou uma vaga no meio-campo e definiu o triunfo graças a uma falha do zagueiro Jorge Fellipe. Com o resultado, o Vasco pulou para cinco pontos, ocupando a liderança do Grupo C da competição. "Teve o treinamento de ontem. É muito cedo para ele colocar a filosofia dele. Ele pediu para eu dar velocidade pelo lado direito e ajudar o Gilberto ali. Para a gente se revezar", disse ao Sportv o autor do gol da vitória. O jogo contra o Madureira serviu como uma espécie de retorno para Milton Mendes, pois o treinador foi revelado no Vasco se tornou campeão carioca de 1987 ao lado de jogadores como Romário, Roberto Dinamite e Geovani. O lado ruim no triunfo vascaíno foi o jejum de Luís Fabiano. O centroavante, que tem 398 gols em sua carreira, ainda não marcou em sua terceira partida, apesar de quatro boas oportunidades. VASCO 1 X 0 MADUREIRA VASCO Jordi; Gilberto, Jomar, Rafael Marques, Henrique; Jean (Julio dos Santos), Douglas, Yago Pikachu, Andrezinho (Escudero), Nenê; Luís Fabiano (Thalles). T.: Milton Mendes MADUREIRA Rafael Santos; Rodrigo Raggio (Ruan), Diego Guerra, Jorge Fellipe, Douglas Lima; Leandro Carvalho, Rezende, William (Pirão), Luciano Nininho; Julio Cesar (Geovane Maranhão), Souza. T.: PC Gusmão Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Arleu de Araújo Cartões amarelos: Andrezinho, Douglas, Gilberto (VAS); Souza, Geovane Maranhão (MAD) Cartões vermelhos: Nenhum Gols: Yago Pikachu, aos 17 minutos do primeiro tempo (VAS)