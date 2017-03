Auxiliar do Atlético ataca árbitro, defende Autuori e minimiza falha de goleiro

O técnico do Atlético, Paulo Autuori, foi expulso no intervalo do jogo com o JMalucelli, na noite desta quarta-feira (22). O ato que o levou a ser expulso foi comentado pelo auxiliar Bruno Pivetti. Ele defendeu o colega de clube, atacou a arbitragem e minimizou o erro do goleiro Santos, que resultou no gol do Jotinha.

“(A expulsão de Autuori) foi por conta dos erros de arbitragem. A gente achou uma atuação fraca do trio, ele acabou ficando nervoso, tentou dialogar com árbitro”, disse, para em seguida atacar o árbitro Luís Alexandre Fernandes. “Muitos árbitros não gostam do diálogo e ele resolveu expulsar”.

Como foi expulso, Autuori não poderá comandar o Atlético do banco de reservas diante do Cianorte, no próximo sábado (25). Pivetti fará esse trabalho, como já fizera outras vezes. “Todo o trabalho é feito em conjunto. Não tem divisão de equipes”, disse.

Pivetti minimizou o erro do goleiro Santos no gol do JMalucell. Santos ele falhou ao tentar dominar a bola com os pés, após arremesso lateral, e a bola entrou; como não tocou na bola, o árbitro marcou escanteio e o Jotinha abriu o placar após a cobrança. “Eles evoluíram em um ano de trabalho com os pés. Vai ter erros”, disse. “(Jogar com os pés) Não foi devidamente estimulado ao longo da carreira. É uma coisa relativamente nova no Brasil, mas a gente trabalha muito com o pé (para os goleiros)”.