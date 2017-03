Palmeiras vence o Mirassol com gols de Rafael Marques e Felipe Melo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia-atacante Rafael Marques aproveitou sua primeira partida oficial pelo Palmeiras em 2017 e foi decisivo ao marcar o primeiro gol da vitória do seu time por 2 a 0 contra o Mirassol nesta quarta-feira (22), no Allianz Parque. O outro tento foi marcado pelo volante Felipe Melo já nos últimos minutos de jogo. Com a classificação à próxima fase e a liderança do grupo já garantidas no Paulista, o técnico Eduardo Baptista deu chance a vários reservas da equipe. Rafael Marques se destacou pelo gol, e Fabiano, Antonio Carlos, Raphael Veiga e Róger Guedes tiveram atuação apenas regular. O primeiro tempo praticamente não teve chances de gol. O Mirassol contentou-se em se defender, pouco ameaçando a zaga do Palmeiras. O time da casa mostrava mais qualidade técnica, mas não conseguia finalizações mais contundentes, especialmente devido à falta de entrosamento entre os atletas escalados. Os passes errados de Rafael Marques e Róger Guedes chegaram a irritar alguns torcedores. Depois do intervalo, o Palmeiras adotou postura mais agressiva e chegou rapidamente ao seu primeiro gol. Michel Bastos cobrou falta sem força e o goleiro Douglas falhou ao tentar agarrar a bola, que sobrou para Rafael Marques concluir. A bola ainda tocou no goleiro antes de atravessar a risca do gol. Em 2017, Rafael Marques só havia entrado em campo durante amistoso entre Palmeiras e Ponte Preta em janeiro. O tento pouco modificou a dinâmica da partida, com ambas as equipes criando poucas oportunidades de gol. O segundo gol saiu também de bola parada. Michel Bastos cobrou escanteio e Felipe Melo cabeceou para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde. Na comemoração, ele imitou um cachorro, em referência ao seu apelido "pitbull". Com a vitória, o Palmeiras chegou a 24 pontos e tem 10 a mais que o vice-líder do Grupo C, o Novorizontino. No sábado (25), o time recebe o Audax pela penúltima rodada da primeira fase do Paulista. PALMEIRAS Fernando Prass; Fabiano, Antônio Carlos, Edu Dracena, Egídio; Felipe Melo, Raphael Veiga (Vitinho), Michel Bastos; Róger Guedes, Rafael Marques (Alecsandro), Willian (Erik). T.: Eduardo Baptista MIRASSOL: Douglas; Tony, Wallace, Willian, Edson Silva, Raul; Marcos Paulo (Bruno Sávio), Paulinho, Xuxa, Rodolfo; Zé Roberto. T.: Moisés Egert Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Público: 21.488 Renda: R$ 1.123.341,02 Árbitro: Rafael Gomes Felix da Silva (SP) Cartões amarelos: Willian e Raul (Mirassol) Gol: Rafael Marques, aos 7min do 1º tempo, e Felipe Melo, aos 42min do 2º tempo.