Astro de 'La La Land', Ryan Gosling explica risos durante gafe do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astro de "La La Land", Ryan Gosling chamou a atenção durante a gafe da cerimônia do Oscar, no fim do mês de fevereiro, por aparecer rindo em meio ao caos que tomou conta do Dolby Theatre após o filme no qual atuou ter sido anunciado como o vencedor do principal prêmio da noite no lugar de "Moonlight". Em um evento de tecnologia realizado nesta quarta-feira (22), em Las Vegas, em que foi um dos convidados, o ator explicou o motivo das risadas: ao ver a confusão que se formou no palco, pensou que alguém pudesse até ter morrido. Quando percebeu que a situação não era tão grave assim, soltou os risos, que logo viraram meme. "O que aconteceu é que eu estava assistindo, e as pessoas começaram a entrar em pânico na plateia. Então, começaram a aparecer membros da produção, e eu pensei que alguém pudesse estar passando mal", disse o ator no Adobe Summit, em reportagem publicada pelo site da revista "People". "Achei que fosse alguma emergência médica e, na minha mente, o desfecho tinha sido o pior possível. "Quando ouvi que 'Moonlight' tinha vencido, fiquei tão aliviado que comecei a rir", completou. Gosling também afirmou não ter ficado frustrado com o resultado do Oscar e disse que estava satisfeito pelo triunfo do filme concorrente. "Para falar a verdade, fiquei bastante contente que 'Moonlight' venceu. Conheço o diretor Barry Jenkins, já trabalhamos juntos. É um excelente filme, feito com cerca de US$ 1 milhão e que alcançou algo incrível, então estou muito feliz com o reconhecimento deles", declarou.