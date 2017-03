'Não podemos dizer que estava tudo errado', diz Mendes sobre Cristóvão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua estreia com pé direito pelo Vasco, quando venceu o Madureira por 1 a 0, o técnico Milton Mendes lembrou de seu antecessor, o criticado Cristóvão Borges, isentando-o, de certa forma, por todos os problemas que a equipe tem enfrentado neste início de temporada. "Essa vitória passa também pelo Cristóvão. Não podemos dizer que estava tudo errado", declarou. Embora ainda enxergue todo um processo de evolução da equipe, Milton Mendes ficou satisfeito com suas primeiras impressões da equipe. "O que mais gostei foi o que pedi a eles: comprometimento e entrega. Isso não faltou", disse. O treinador demonstrou estar esperançoso com o que vem pela frente em seu novo projeto na carreira: "É muito cedo para dizer uma cara da equipe, mas para mim, o mais importante foi a entrega absoluta. Foram três treinos, mas penso que podemos ter um futuro muito bom", destacou. Milton Mendes terá agora mais alguns dias de trabalho até o clássico deste domingo, contra o Flamengo, em Brasília, também pela Taça Rio.