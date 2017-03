Com golaços e polêmicas, Paraná empata com o Londrina

Matheus Carvalho, do Paraná, disputa lance com jogador do Londrina (foto: Divulgação/Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube)

Paraná Clube e Londrina empataram em 2 a 2, no Estádio do Café, nessa quarta-feira (dia 22) à noite, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital segue na liderança, com 22 pontos, seguido por Cianorte (19), J.Malucelli (18), Coritiba (14) e Londrina (12).

Antes da rodada, o Paraná já havia garantido por antecipação um lugar no G4 da primeira fase e, com isso, duas vantagens. Uma delas é enfrentar um adversário em pior posição na tabela. Os confrontos das quartas de final são definidos pela classificação: 1º contra 8º, 2º contra 7º e assim por diante. Outra vantagem é ter o mando de campo do jogo de volta das quartas de final. Nas semifinais e na final, o mando de campo da partida de volta será da equipe com melhor campanha na soma das fases anteriores.

A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem e por dois golaços do Paraná: um de Renatinho, em cobrança de falta, e outro de Matheus Carvalho, em bela tabela com Alex Santana.

ARBITRAGEM

O Paraná reclamou de um pênalti marcado a favor do Londrina, aos 36 minutos do 1º tempo. Pela imagem da TV, a impressão é que o zagueiro Airton, do Paraná, não cometeu falta em Paulo Rangel, do Tubarão. O Londrina reclamou da expulsão do volante França. Ele recebeu o segundo amarelo na partida aos 45 do 1º por desrespeitar a distância de 9 metros em cobrança de falta. O time do Interior pediu pênalti aos 21, em lance em que Rafael Gava caiu na área ao dividir com Airton. A jogada é polêmica e depende de interpretação.

FATOR CAMPO

A última vez que o Paraná venceu o Tubarão em Londrina foi em 2000, pelo Paranaense, por 1 a 0. Depois daquele confronto, foram 10 duelos, com 6 vitórias do Londrina e 4 empates.

SÉRIE INVICTA

O Paraná chegou à sétima partida seguida sem derrotas – é a maior sequência invicta do time em 2017. A última derrota foi para o Londrina – por 2 a 1, em 21 de fevereiro, pela Primeira Liga.

ARTILHEIRO

O meia Renatinho, 25 anos, fez um gol na partida e chegou a seis na temporada. Ele disputou 11 jogos no ano e segue como artilheiro do Paraná em 2017.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 15 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha o lateral-esquerdo Igor, lesionado. O técnico Wagner Lopes manteve o esquema tático 4-2-3-1, usado desde o início do ano. O Londrina conseguiu repetir a escalação pela primeira vez no ano. Claudio Tencati manteve o 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. O Londrina marcou forte a saída de bola, roubou a bola no ataque e colocou Fabinho na cara do gol, ainda no primeiro minuto: 1 a 0. O Paraná demorou 20 minutos para reagir e equilibrar a partida. Mas o time do Interior fez 2 a 0 em pênalti inventado pelo árbitro. Germano converteu. A equipe da capital era melhor e aumentou a pressão. E diminuiu para 2 a 1 aos 46. Renatinho cobrou falta no ângulo e marcou um golaço. O volante França foi expulso antes da cobrança dessa falta e o Londrina ficou com um jogador a menos.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná começou pressionando forte e chegou ao empate já aos 7 minutos, após bela tabela pelo centro, com toque de Alex Santana e finalização de Matheus Carvalho. Mesmo com um jogador a mais em campo, o time da capital passou a ter dificuldades para criar. E o Londrina levou perigo em alguns contra-ataques. Aos 27, Brock tentou cortar um chute de Germano e colocou a bola na trave.

SUBSTITUIÇÕES

No intervalo, o Paraná trocou o lado direito do setor ofensivo: saiu Diego Tavares e entrou Bruno Cantanhede. O Londrina tirou o ponta Yaya e colocou o volante Bidia. Aos 24, troca no ataque: saiu Ítalo e entrou Felipe Alves. Aos 31, troca no lado esquerdo ofensivo: saiu Matheus Carvalho e entrou Nathan.

LONDRINA 2 x 2 PARANÁ

Londrina: Alan; Igor Bosel, Matheus, Marcondes e Ayrton; Germano, França, Robinho (Rafael Gava), Fabinho e Yaya (Bidia); Paulo Rangel (Brandão). Técnico: Claudio Tencati

Paraná: Léo; Júnior, Airton, Eduardo Brock e Kaike; Gabriel Dias, Alex Santana, Diego Tavares (Bruno Cantanhede), Renatinho e Matheus Carvalho (Nathan); Ítalo (Felipe Alves). Técnico: Wagner Lopes

Gols: Fabinho (1-1º), Germano (36-1º), Renatinho (46-1º) e Matheus Carvalho (7-2º)

Expulsão: França (45-1º)

Cartões amarelos: Junior, Matheus Carvalho, Airton, Alex Santana, Brock (P). França, Paulo Rangel, Bidia (L).

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva

Público: 1.451 pagantes (1.763 total)

Renda: R$ 31.485

Local: Estádio do Café, em Londrina

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 - Gol do Londrina. Robinho enfia a bola entre os zagueiros. Fabinho entra livre e toca no canto.

17 – Yaya invade a área e cruza rasteiro. Paulo Rangel chuta. Junior bloqueia.

19 – Robinho cobra escanteio. Léo se atrapalha, mas consegue cortar o cruzamento.

24 – Renatinho cobra escanteio. Airton cabeceia para baixo. O goleiro defende com o pé.

34 – Rangel cai na área ao dividir com Airton. O árbitro marca pênalti. Lance polêmico.

36 – Gol do Londrina. Germano bate no ângulo. Léo não alcança.

46 – Gol do Paraná. Falta perto da área. Renatinho bate no ângulo. Golaço.

Segundo tempo

4 – Depois de escanteio, Matheus Carvalho pega rebote na área e chuta. O goleiro segura.

7 – Gol do Paraná. Tabela pelo centro. Alex Santana toca para Matheus Carvalho, na área, chutar no cantinho.

12 – Lançamento para Paulo Rangel, que tenta o chute de longe. Léo segura.

19 – Alex Santana dribla um e chuta da meia-lua. A bola passa perto, ao lado.

21 – Rafael Gava cai na área ao dividir com Airton e pede pênalti.

27 – Léo corta mal. Germano pega rebote na área e chuta. Brock tenta cortar e manda na trave.