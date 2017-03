Polícia prende sete suspeitos de ligação com ataque em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia britânica prendeu sete pessoas na manhã desta quinta-feira (23) em uma ação que investiga o ataque terrorista que matou três pessoas e feriu 40 nos arredores do Parlamento, em Londres. O suspeito foi morto pela polícia após esfaquear e matar um agente. O chefe do departamento anti-terrorismo da Grã-Bretanha, Mark Rowley, havia dito na noite de quarta que cinco pessoas morreram, incluindo o terrorista, mas voltou atrás e disse nesta quinta (23) que ocorreram quatro mortes. As autoridades ainda não informaram quem são os presos e qual a relação deles com o ataque. A ação ocorreu em Londres, Birmingham e outras partes do país. Em pronunciamento, Rowley afirmou que não há evidências que indiquem novas ameaças ao país e que acredita que o terrorista agiu sozinho, inspirado por outros atos de terrorismo internacional. Sem oferecer detalhes, a polícia britânica disse que existem pessoas de diversas nacionalidades entre os feridos hospitalizados. As vítimas fatais, além do terrorista, foram o policial esfaqueado, um homem na casa dos 50 anos e uma mulher na casa dos 40. O QUE NÃO SE SABE - Gravidade do estado de saúde das 40 pessoas feridas - Identidade do autor da ação, baleado e morto pela polícia - Motivação do ataque - Existência de eventual relação com organização terrorista, embora polícia trabalhe sob o princípio de que autor seja inspirado pelo "terrorismo internacional" ATAQUES ANTERIORES NO REINO UNIDO 7.jul.2005 Quatro terroristas matam 52 pessoas em ataques suicidas no sistema de transporte. Dias depois, o brasileiro Jean Charles de Menezes é morto pela polícia, confundido com autor de atentado a bomba na véspera 22.mai.2013 Soldado é esfaqueado por dois homens perto de uma base militar no sudeste de Londres 5.fev.2015 Homem esfaqueia três pessoas na estação Leytonstone do metrô de Londres