Acidente deixa um morto e 12 feridos na zona oeste de SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e ao menos 12 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, um micro-ônibus e três carros, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo, por volta das 22h desta quarta-feira (22). O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Faustolo com a Aurélia. O micro-ônibus bateu na traseira do ônibus, que perdeu o controle e atingiu três carros estacionados na rua, dois postes e invadiu uma casa e um comércio. Com o impacto da batida, um poste de energia elétrica quebrou e um de semáforo ficou inclinado na via. Um aposentado de 68 anos que tinha acabado de deixar o carro em um estacionamento foi atropelado na calçada e morreu no local do acidente. Ele tinha ido visitar um amigo que mora na região. O corpo da vítima só foi encontrado quando os bombeiros começaram a fazer uma acesso na casa ao lado da atingida pelo ônibus para retirar os moradores. Quando eles começaram a trabalhar nos escombros localizaram o corpo do homem, que não teve o nome divulgado. Dezesseis equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para socorrer os feridos. Segundo os bombeiros, doze pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região. A Eletropaulo foi acionada e interrompeu o fornecimento de energia na região para trocar o poste danificado. Uma equipe da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) também está no local para fazer o reparo no poste de semáforo. Segundo a CET, para retirar o ônibus do local do acidente é necessário fazer um escoramento na casa atingida, que corre o risco de desabar. Por volta da 5h30, a rua Faustolo estava interditada entre as ruas Scipião e Espártaco, e a rua Aurélia estava bloqueada entre as ruas Clélia e Roma para os trabalhos da perícia e Eletropaulo. Não havia previsão de liberação do trecho. A opção para o motorista que segue no sentido centro pela rua Faustolo é pegar as ruas Scipião e Catão para acessar a rua Clélia depois do local do acidente. A CET informou que agentes de trânsito estão na região orientando os motoristas. As causas do acidente serão investigadas.